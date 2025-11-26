Організатором схеми є 40-річний уродженець Золочева, який працював перевізником, та залучив спільника

У Золочеві на Львівщині правоохоронці затримали священника та його спільника за організацію переправлення чоловіка за кордон. Свої послуги вони оцінили у 13 тис. доларів, але після передачі частини грошей їх затримали.

Про викриття схеми 25 листопада повідомила СБУ та Львівська обласна прокуратура. Організатором схеми є 40-річний уродженець Золочева, який працював перевізником, та залучив спільника. Він обіцяв безпечне та гарантоване переправлення через кордон.

«Вартість “послуг” становила 13 тис. доларів. У зазначену суму входив трансфер зі Львівщини до Вінницької області, а також детальний інструктаж щодо подальшого незаконного перетину кордону в обхід офіційних пунктів пропуску. Правоохоронці затримали зловмисників “на гарячому” після отримання першої частини неправомірної вигоди – 3500 доларів», – вказано у повідомленні СБУ.

У судовому реєстрі оприлюднили ухвали Золочівського райсуду Львівщини про обрання запобіжного заходу двом учасниках схеми переправлення ухилянта за кордон. Судячи із обставин справи, йдеться про описану схему і у ній фігурує священнослужитель, який також є військовослужбовцем.

В ухвалі вказано, що священнослужитель 20 листопада забрав клієнта на авто Škoda Superb та привіз у Золочів, де той передав йому 3500 доларів (поклав гроші у бардачок). Після цього вони зустрілись з іншим учасником схеми і правоохоронці їх затримали. У матеріалах справи є покази свідка про те, що вони утрьох мали поїхати у Вінницю.

Підозрюваний священнослужитель спершу відмовився надавати покази, але у суді заперечив свою провину. Він заявив, що не отримував жодних грошей від свідка. Підозрюваний вважає, що усі події є провокацією. Із липня 2025 року священнослужитель перебуває на військовій службі.

«Проходить військову службу, водночас обов’язки військової служби викликають певний подив, зокрема, що підозрюваний будучи стрільцем та не будучи військовим капеланом, двічі впродовж короткого періоду покидав межі території України начебто із релігійною метою. Водночас про проходження військової служби та отримуваний дохід від цієї служби слідчого суддю не повідомив. Намагався під час затримання приховати отримані від свідка гроші, а отже має схильність до приховування певних фактів та можливе уникнення від кримінальної відповідальності. Є священнослужителем, водночас можливо використовував вказаний статус із протиправною метою», – вказано характеристику одного з підозрюваних в ухвалі суду.

У судових ухвалах вказано, що священнослужителя підозрюють щонайменше у одному епізоді організації переправки ухилянта, а його спільника – у кількох епізодах. Адвокат другого підозрюваного у суді також заявляв, що вважає підозру необґрунтованою і «могло мати місце шахрайство». Другий підозрюваний має законні підстави перетинати кордон, що неодноразово робив.

Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним – обох триматимуть під вартою протягом двох місяців, але за них можуть внести застави (454 тис. грн і 757 тис. грн). Ухвали ще можна оскаржити. Досудове розслідування триває.