Підозрюваний у вбивстві з 2019 року переховувася від слідства

Правоохоронці Львівщини спільно з польськими поліцейськими затримали 30-річного мешканця Хмельницької області, який у 2019 році у польському місті Бжозовець задушив 26-річну українку. Чоловік переховувався від слідства й був у міжнародному розшуку. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що зловмисникові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

«На початку вересня 2019 року в поліцію Львівщини звернулася 56-річна мешканка Мостиського району: тіло її 26-річної доньки з ознаками насильницької смерті виявили у польському місті Бжозовець. За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – повідомили у прес-службі поліції.

У прес-службі прокуратури Львівської області зазначили, що підозрюваний у вбивстві познайомився з жінкою під час святкування на одному із місцевих свят на території Мазовецього воєводства. Вони обоє приїхали до Польщі на сезонні роботи.

«Після закінчення свята, фігурант запропонував провести українку до орендованого житла. Однак, по дорозі додому між ними виник конфлікт, в ході якого підозрюваний почав бити руками потерпілу по голові. Від чергового удару дівчина впала на землю, а він продовжив її бити та копати ногами по голові та тілу, після чого задушив її. Одразу на другий день підозрюваний виїхав на територію України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Чоловік перебуває під вартою (Фото прес-служби поліції Львівської області)

Польські та українські правоохоронці провели досудове розслідування і встановили, що 30 серпня 2019 року у польському місті Бжозовець Мазовецького воєводства Республіки 30-річний мешканець Хмельницької області умисно вбив 26-річну мешканку Львівщини. За інформацією польського видання Wprost, тіло жінки знайшли у придорожній канаві.

Поліцейські затримали зловмисника у Хмельницькій області й доставили у Львів. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування обставин вбивства жінки все ще триває.