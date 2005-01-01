На Львівщині затриманого на хабарі податківця арештували із можливістю внести ₴70,5 тис. застави

На Львівщині 29 березня обрали запобіжний захід затриманому на хабарі 400 доларів США керівникові Радехівської податкової Олегові Сольвару. Його посадили під варту на 60 діб з можливістю вийти під заставу 70,5 тис. грн. Про це у п'ятницю, 30 березня, повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Олегові Сольвара, якого 27 березня затримали на хабарі 400 доларів США, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Олега Сольвара затримали 27 березня під час отримання хабара (фото з Facebook Ольги Євстігнєєвої)

У прокуратурі додають, що він вимагав від місцевого мешканця гроші за надання йому витягу з реєстру платників ПДВ та конфіденційної інформації щодо діяльності інших суб’єктів підприємницької діяльності (розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів). А також він обіцяв не перешкоджати у веденні бізнесу.

Олегові Сольвару загрожуєе від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі триває.