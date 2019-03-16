На львівській Ратуші вивісили банер «Крим – це Україна». Фото дня
Суспільство — Юлія Лавришин, сьогодні, 11:323290
До п'ятої річниці анексії Криму Росією на фасаді львівської ратуші вивісили банер з гаслом «Крим – це Україна». На банері зображена карта України з Кримом та хештег #CrimeaIsUkraine. Таким чином банер символізує те, що львів'яни пам'ятають події 5-річної давнини. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, банер висітиме на фасаді Ратуші впродовж цих вихідних.
Усі фото прес-служби Львівської міськради
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