На львівській Ратуші вивісили банер «Крим – це Україна». Фото дня

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 11:323290

До теми

До п'ятої річниці анексії Криму Росією на фасаді львівської ратуші вивісили банер з гаслом «Крим – це Україна». На банері зображена карта України з Кримом та хештег #CrimeaIsUkraine. Таким чином банер символізує те, що львів'яни пам'ятають події 5-річної давнини. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, банер висітиме на фасаді Ратуші впродовж цих вихідних.

Усі фото прес-служби Львівської міськради

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У центрі Львова понад 400 бандуристів одночасно виконали «Заповіт» Тараса Шевченка ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук