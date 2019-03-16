На львівській Ратуші вивісили банер «Крим – це Україна». Фото дня

До п'ятої річниці анексії Криму Росією на фасаді львівської ратуші вивісили банер з гаслом «Крим – це Україна». На банері зображена карта України з Кримом та хештег #CrimeaIsUkraine. Таким чином банер символізує те, що львів'яни пам'ятають події 5-річної давнини. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, банер висітиме на фасаді Ратуші впродовж цих вихідних.

Усі фото прес-служби Львівської міськради