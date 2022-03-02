Володимира Рубана затримали у потязі, який їхав до Львова

У потязі, який прямував до Львова, затримали Володимира Рубана – керівника штабу громадської організації «Офіцерський корпус». Відео затримання опублікували 1 березня ввечері на сторінці Зимноводівської ОТГ у Facebook. У поліції ZAXID.NET поліції Львівської області підтвердили цей факт та зазначили, що затримання відбулося ще вдень 28 лютого.

«Так, близько обіду до поліції надійшов виклик. Працівників поліції викликали на залізничний вокзал, де їм передали затриманого. Його доставили у поліцейський відділок, де з ним працювали співробітники Служби безпеки України», – розповіла у коментарі ZAXID.NET речниця обласної поліції Світлана Добровольська.

У поліції не повідомили, звідки прямував потяг.

Володимира Рубана затримав офіцер батальйону полку «Азов».

Що відомо про Володимира Рубана?

54-річний Володимир Рубан є проросійським громадським діячем, керівником штабу Громадської організації «Офіцерський корпус». Був фігурантом кримінальної справи щодо планування насильницького повалення конституційного ладу в Україні, сприянні терористичній організації «ДНР». Рубан був активним учасником проросійського руху Віктора Медведчука «Український вибір». У червні 2013 року створив власну громадську організацію «Офіцерський корпус».

У кінці лютого 2017 разом з Надією Савченко відвідав тимчасово окуповані території ОРДЛО, порушивши порядок перетину лінії розмежування, після чого СБУ анулювала дозвіл Рубана на виїзд в ОРДЛО.

Як повідомляв ZAXID.NET, у березні 2018 року стало відомо, що Надію Савченко підозрюють у підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради. Слідство стверджувало, що має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі парламенту, а з допомогою автоматів добивати тих, хто виживе. Також генпрокуратура повідомляла, що Савченко з Рубаном збиралися обстріляти кортеж тодішнього президента Петра Порошенка з гвинтівки «Топаз», яку виготовили у «ДНР».

8 березня 2018 року Володимир Рубана затримали на лінії розмежування під час перевезення великої партії зброї. Його звинуватили у підготовці терактів в центрі Києва, плануванні державного перевороту і незаконному поводженні зі зброєю, а також у підготовці замахів на Порошенка та інших чиновників. 9 березня київський суд заарештував Рубана.

У квітні 2019 року обвинувачені у плануванні терористичного акту та держперевороту Надія Савченко та Володимир Рубан були звільнені з зали суду..

Відео, яке було опубліковане на сторінці Зимноводівської ОТГ (у відео нецензурна лексика)