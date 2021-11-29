Володимир Рубан та Надія Савченко були під арештом з березня 2018 року по 16 квітня 2019 року

Броварський міськрайонний суд повернув обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти Надії Савченко і Володимира Рубана. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на повідомлення самої колишньої депутатки.

«Обвинувальний акт із звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана «в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру», повернуто прокурору з причини необгрунтованості обвинувачення. У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою Надії Савченко і Володимира Рубана прокурору відмовлено», – написала Савченко у Facebook.

Як інформував ZAXID.NET, у березні 2018 року стало відомо, що Надію Савченко підозрюють у підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради. Слідство стверджувало, що має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі парламенту, а з допомогою автоматів добивати тих, хто виживе. Також генпрокуратура повідомляла, що Савченко з Рубаном збиралися обстріляти кортеж тодішнього президента Петра Порошенка з гвинтівки «Топаз», яку виготовили у «ДНР».

Сама ж Савченко заявляла, що планувала всього лише «політичну провокацію». А під час судового засідання 23 березня вона заявила про глибоку зневагу до президента, уряду та нардепів.

Володимира Рубана затримали 8 березня на лінії розмежування під час перевезення великої партії зброї. Його звинувачують у підготовці терактів в центрі Києва, плануванні державного перевороту і незаконному поводженні зі зброєю, а також у підготовці замахів на Порошенка та інших чиновників. 9 березня київський суд заарештував Рубана.

22 березня 2018 року після зняття недоторканності у цій же справі була затримана депутатка Верховної Ради Надія Савченко. Вона провела за ґратами з 23 березня 2018 року по 16 квітня 2019 року.

16 квітня 2019 року Надію Савченко та Віктора Рубана звільнили з-під варти в залі суду. Це сталося через те, що термін запобіжного заходу щодо підозрюваних у підготовці терактів та держперевороту закінчився, а новий не було обрано.

У військовій прокуратурі України стверджували, що судді кількох українських судів у лютому, березні та квітні 2019 року під різними приводами ухилялися від розгляду справи за обвинуваченням позафракційного народного депутата Надії Савченко та волонтера Володимира Рубана.