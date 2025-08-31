В автобусі перебували 20 пасажирів

На Миколаївщині рейсовий автобус з 20 пасажирами злетів у кювет. Внаслідок ДТП загинули троє людей, ще понад 10 – отримали травми. Про це у неділю, 31 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Миколаївської області.

За даними «Суспільного», аварія трапилась близько 02:00 у Баштанському районі на перетині траси Н-11 «Дніпро-Миколаїв» та залізничної колії. Слідчі встановили, що 46-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Crafter, сполученням «Одеса-Дніпро», не впорався із керуванням, злетів у кювет, де автобус перекинувся, а після цього врізався у стаціонарний пост залізничного переїзду.

У салоні автобуса перебувало 20 пасажирів. Внаслідок ДТП загинули 17-річна дівчина та подружжя віком 66 і 70 років.

«З місця події до медичних закладів бригадами швидкої медичної допомоги було доставлено 11 пасажирів транспортного засобу, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед травмованих – двоє дітей віком 6 та 12 років», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали водія автобуса розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня на Кіровоградщині сталась ДТП за участі мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули шестеро людей, серед яких дитина.