Росіяни завдали удару по рятувальникам, коли вони гасили пожежу

У селі Дмитрівка Миколаївської області співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій потрапили під повторний російський обстріл. Про це у понеділок, 8 липня, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Подія трапилась у неділю, 7 липня. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної у селі Дмитрівка гасили пожежу, що виникла через російський обстріл.

«В цей час ворог завдав повторного обстрілу, в результаті чого пошкоджень зазнав пожежний автомобіль. На щастя, самі вогнеборці встигли сховатись та ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні ДСНС Миколаївщини.

Як уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, автомобіль рятувальників потрапив під атаку дронами-камікадзе типу FPV.

Пожежний автомобіль потрапив під атаку росіян

Перечекавши небезпеку рятувальники загасили пожежу на площі 1,5 га. Для гасіння пожежі залучили чотири рятувальника та один спецавтомобіль.

Зазначимо, що росіяни систематично застосовують тактику повторних обстрілів. Вони вичікують, коли після першої атаки на місце події прибудуть медики, рятувальники та правоохоронці, а потім завдають нового удару по спецслужбах. Один із таких випадків стався у квітні 2024 року у Харкові. Тоді внаслідок атаки загинули троє рятувальників, які гасили пожежу, що виникла у багатоповерхівці внаслідок влучання безпілотника.