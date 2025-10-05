Опозиція вийшла на протести проти участі «Грузинської мрії» на виборах

На виборах до органів місцевого самоврядування у Грузії, які відбулися 4 жовтня, перемогла провладна проросійська партія «Грузинська мрія». Про це повідомили у пресслужбі Центрального виборчого комітету Грузії.

За результатом підрахунку 100% голосів, за «Грузинську мрію» проголосували 81,7% по всій країні. Водночас у Тбілісі показник підтримки партії склав 70%.

Далі у списку – партія «Сильна Грузія» (6,7%), «Гахарія – За Грузію» (3,7%), «Гірчі» (майже 3%) та «Консерватори за Грузію» (2,6%).

Зазначається, що кандидати від «Грузинської мрії» також виграли вибори мерів у Тбілісі, Руставі, Кутаїсі, Батумі та Поті.

Нагадаємо, напередодні, 4 жовтня, у Тбілісі пройшли масштабні протести біля президентського палацу Орбеліані. Опозиція «Грузинської мрії» та її прихильники заявили про політичні репресії та виступали проти участі в місцевих виборах кандидатів від «Грузинської мрії». Згодом мітинг переріс у сутички – протестувальники повалили огорожу біля палацу та намагалися захопити його, а силовики застосували сльозогінний газ та водомети.

5 жовтня Служба державної безпеки Грузії заявила, що зірвала у Тбілісі заплановану диверсію під час протестів, в організації якої звинуватила Україну. Грузинські спецслужби повідомили, що знайшла велику кількість вогнепальної зброї, а також боєприпасів та вибухівки.

За версією Служби держбезпеки, зброю начебто придбав громадянин Грузії за вказівкою «грузинського представника одного з військових підрозділів, що діє в Україні». Озброєння начебто хотіли використати для диверсій, які мали відбутися «паралельно з організованими масовими заворушеннями та спробою захоплення президентського палацу».

На момент публікації Україна заяву Грузії не коментувала.