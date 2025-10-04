Протестувальники у Тбілісі повалили огорожу президентського палацу

У суботу, 4 жовтня, у столиці Грузії Тбілісі у день виборів до органів місцевого самоврядування виникли масштабні протести. Мітингувальники зібралися біля президентського палацу Орбеліані та повалили його огорожу. Про це повідомив проєкт «Ехо Кавказа».

Акцію протесту на тлі місцевих виборів організував оперний співак та опозиційний політик Паата Бурчуладзе. Разом з ним співорганізаторами акції виступили ще вісім політсил. Опозиціонери та їхні прихильники заявляли про політичні репресії. Гаслом протестувальників стало «Ні російським виборам». Таким чином мітингувальники виступають проти участі в місцевих виборах кандидатів від керівної проросійської партії «Грузинська мрія».

У центрі Тбілісі зібралися сотні людей, учасники акції тримали прапори Євросоюзу, США та України, скандуючи антиурядові гасла. Згодом мітинг переріс у сутички, зокрема, протестувальники намагалися зайняти президентський палац Орбеліані та повалили його огорожу.

На місце прибули поліцейські та спецпризначенці, які намагаються захистити резиденцію та витіснити протестувальників, застосовуючи сльозогінний газ та водомет.

Як зазначає «Ехо Кавказа», грузинські силовики, ймовірно, не були готові до штурму будівлі. МВС країни заявило, що акція протесту вийшла за межі закону й правоохоронці почнуть «вживати відповідних заходів». Повідомляється про сутички демонстрантів та поліції. Відомо, що є постраждалі та затримані.

Водночас експрезидентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила дії мітингувальників.

«Цю пародію на захоплення президентського палацу може влаштувати лише режим, щоб дискредитувати 310-денний мирний протест грузинського народу. Як легітимний президент, я офіційно відкидаю це і продовжую стояти разом із моїм народом мирно, поки ми не досягнемо проведення нових виборів», – цитує «Ехо Кавказа» п’яту президентку Грузії.

Додамо, що у суботу, 4 жовтня, громадяни Грузії обирають 2 058 членів 64 муніципальних рад і 64 мерів. У червні 2025 року опозиційні партії заявили, що бойкотуватимуть вибори.