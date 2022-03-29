Працівники Служби безпеки України затримала російського агента зі спецслужби, а також пропагандистського журналіста з ДНР. Кожного з них затримали у різних регіонах.

У Києві СБУ затримала агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну із нафтобаз на Київщині, яка зараз не використовується.

«Незадовго до вторгнення чоловік працевлаштувався на цей об’єкт і почав збирати дані про заповнення ємностей паливом та зв’язки із Збройними силами. Здобуту інформацію готувався передати спецслужбам РФ», – розповів речник СБУ Артем Діхтяренко.

Під час спецоперації СБУ Дніпропетровської області вивезла із тимчасово окупованої території Донеччини пропагандиста, який робив сюжети на замовлення спецслужб РФ.

«Чоловік за вказівками ФСБ створював картинку для так званих Л/ДНР та російських ЗМІ. Медійник дав слідчим СБУ цінні покази, зокрема, як спецслужби РФ координують пропаганду, дають тематику та сценарій для сюжетів. Остання його режисерська робота, що нібито українська армія обстрілює Донецьк, задля якої бойовики ДНР навмисне вдарили з артилерії в житлові квартали міста», – пояснили у СБУ.

Нагадаємо, у Волинської області контррозвідка СБУ затримала російського диверсанта, в якого вилучила засоби ураження.