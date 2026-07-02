На Науковій перекинувся автомібіль

Пізно ввечері у середу, 2 липня, на вул. Науковій у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої один із легкових автомобілів перекинувся, повідомляє ZAXID.NET.

За повідомленнями очевидців, аварія сталася близько 22:00 поблизу будинку №12 у напрямку вул. Стрийської. На місці працюють працівники поліції та бригада екстреної медичної допомоги.

На місці аварії працюють екстренні служби / Фото ZAXID.NET

За попередньою інформацією, перекинувся один автомобіль – Audi. Очевидці припускають, що причиною ДТП міг стати небезпечний маневр одного з учасників руху, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Інформацію про обставини аварії та стан потерпілих встановлюють. ZAXID.NET звернувся за коментарем до поліції Львівщини. Новину буде доповнено після отримання офіційної інформації.

До слова, на вул. Замарстинівській у Львові теж пізно ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль врізався у приміщення магазину. За попередньою інформацією, за кермом автомобіля перебувала жінка. Зі слів очевидців, водійка не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль в’їхав у магазин та зніс дорожній знак.