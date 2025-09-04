У селі Боратин Луцького району між місцевими жителями та групою оповіщення виник конфлікт. Зокрема, під час бійки зламали руку одному з військовослужбовців, коли той робив попереджувальні постріли. Водночас щодо порушників застосували сльозогінний газ.

За інформацією Волинського обласного ТЦК та СП, інцидент стався 4 серпня. Група оповіщення підійшла до чотирьох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. Двоє з них втекли і заховалися у закинутій триповерховій будівлі.

«Військові ТЦК рушили за втікачами. Під час спроби перевірки документів чоловіки почали чинити фізичний опір і наносити тілесні ушкодження групі оповіщення. Тоді один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Проте цивільний вибив пістолет з рук, підхопив його з підлоги та відкрив вогонь», – йдеться у повідомлення обласного ТЦК.

До нападників застосували сльозогінний газ. Після сутички їх відвезли до управління поліції для зʼясування всіх обставин. Водночас одному з військовослужбовців надають медичну допомогу, попередньо у нього перелом руки.