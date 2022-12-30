У Львові у новорічну ніч трамвайні маршрути №3, 4, 6 та 8 курсуватимуть довше – до 23:30. Решта міського транспорту курсуватиме відповідно до звичайних графіків. Про це поінформували в департаменті міської агломерації ЛМР.

Так, у переддень Нового року у Львові вирішили продовжити час курсування трамваїв №3, 4, 6 та 8. Решта тармваїв їздитимуть за звичайними графіками.

1 січня громадський транспорт у Львові працюватиме згідно з графіком вихідного дня, уточнили в мерії.

Додамо, комендантську годину у новорічну ніч не скасували. На території Львівщини вона діє з 00:00 до 05:00.