У новорічну ніч у Львові та області буде діяти комендантська година

Поліція Львівщини та рятувальники переходять на посилений режим роботи на Новий рік та свята. Мешканців закликають дотримуватися комендантської години, не використовувати піротехніку. Порушникам загрожуватиме адміністративна відповідальність.

«Нагадуємо, на території Львівщини комендантська година діє з 00:00 до 05:00. Окрім того, нагадуємо про адміністративну відповідальність за продаж та використання піротехнічних засобів», – повідомили в поліції Львівщини. На території області заборонено використовувати усі види піротехнічних засобів, зокрема феєрверки, салюти, петарди. Заборона діятиме начас воєнного стану.

Аналогічне звернення поширив голова Львівської ОВА Максим Козицький: «Прошу усіх, хто має намір відзначати цей день, пам'ятати, що в державі триває війна, та не забувати, завдяки кому маємо можливість продовжувати жити, працювати, зустрічатись із рідними».

За рішенням обласної влади, святкові богослужіння керівники релігійних громад мають спланувати так, щоб їх початок чи завершення не припадав на період комендантської години. А також забезпечити проведення трансляцій богослужінь на онлайн-ресурсах, щоб мінімізувати присутність вірян у храмах.

Поліцейські просять мешканців Львова та області, а також гостей не порушувати публічний порядок під час святкувань, не зловживати алкоголем. Про злочини або правопорушення, підозрілі предмети, виявлені у громадських місцях, повідомляти на оперативну лінію 102, у відділи поліції або поліцейським безпосередньо на вулиці. Також в поліції зазначили, що у випадку відключень електроенергії правоохоронці повідомлятимуть про повітряну тривогу через гучномовці.