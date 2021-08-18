Зловмисник отримував щонайменше 70 тис. грн доходу щомісяця

Служба безпеки України в Одеській області викрила чиновника, який організував схему незаконного збагачення. Зловмисник майже рік збирав «данину» з підлеглих, розповіли у прес-центрі СБУ.

Як розповіли у відомстві, він «торгував» надбавками для військовослужбовців, яких відрядили на службу у зону ООС. За можливість отримати максимальну надбавку потрібно було сплатити половину з отриманої суми.

У підпорядкуванні чиновника перебувало майже 500 осіб. 95% з них постійно їздять на ротацію в зону ООС. Тож, за попередніми даними, схема приносила додатковий «дохід» у щонайменше 70 тис. грн щомісяця.

За даними слідства, зловмисник залучив до схеми чотирьох спільників, які збирали кошти безпосередньо після отримання військовослужбовцями грошового забезпечення. Одного з офіцерів-посередників правоохоронці затримали під час отримання чергової «данини» від військовослужбовця.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.