Франківський районний суд Львова визнав винною львівську підприємицю Наталію Кравченко винною у зловживанні впливом та оштрафував на 17 тис. грн. Жінка платила хабарі за те, щоб у її магазині не проводили перевірки податківці.

Як вказано у вироку суду, Наталія Кравченко займається роздрібною торгівлею продуктами та має свій магазин. На початку 2021 року жінка домовилась про передачу щомісячних хабарів за те, щоб податкова не проводила перевірок щодо її діяльності.

Протягом чотирьох місяців Наталія Кравченко платила по 500 грн чоловіку (його ім’я та детальніша інформація у вироку суду приховані), щоб податківці не включали її до переліку платників податків, де мають проводити перевірки, а у випадку проведення перевірок її не мали б штрафувати за виявлені порушення.

Протягом березня – червня 2021 року Наталія Кравченко залишала гроші у пункті обміну валют у приміщенні магазину «Фокстрот» на вул. Княгині Ольги, 106.

Наталія Кравченко повністю визнала свою провину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Матеріали щодо чоловіка, якому вона передавала хабарі, розглядаються судом окремо.

Дослідивши матеріали справи, суддя Марія Мартинишин визнала Наталію Кравченко винною у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.369-2 (зловживання впливом, а саме пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) та призначила покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.