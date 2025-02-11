Леонід Пендюра працює суддею Біляївського районного суду з грудня 2009 року

На Одещині суддя незаконно відправив до навчально-виховної установи підлітку через те, що вона збрехала на суді. Відповідний вирок виніс суддя Біляївського районного суду Леонід Пендюра. Через це неповнолітня близько року була фактично позбавлена волі, повідомило «Слідство.Інфо» у вівторок, 11 лютого.

Як зауважують журналісти, Леонід Пендюра працює суддею Біляївського районного суду Одеської області понад 15 років. У грудні 2021 року суддя покарав неповнолітню Яну К., яка на той момент не досягла 16-річчя, за неправдиві свідчення на суді. Дівчинка збрехала, що на дитячому майданчику бігав малолітній хлопець, який примушував до оральних сексуальних контактів іншу дитину.

Своєю ухвалою Біляївський райсуд на рік направив Яну К. до навчально-виховної установи для дітей і підлітків. Як відомо, до таких установ потрапляють діти, що вчинили кримінальне правопорушення, стоять на обліку в поліції, систематично порушують дисципліну й не ходять до школи, або ж ростуть у неблагополучних сім’ях. Максимальний термін перебування в таких закладах – три роки з можливістю дострокового звільнення за рішенням суду.

Апеляційний суд скасував рішення Леоніда Пендюри через те, що коли дівчинка давала показання в суді, їй ще не було 16 років. Тому її не попереджали, що за неправдиві свідчення може настати кримінальна відповідальність. Прокурорка апеляційного суду зауважила, що суддя застосував до Яни К. найбільш суворий примусовий захід виховного характеру без будь-якого обґрунтування свого рішення.

«Суддею допущена очевидна недбалість. Дитина у цьому випадку (і це доведений судом апеляційної інстанції факт) взагалі не мала нести будь-якої відповідальності. Наслідком прийняття суддею такого рішення стало примусове утримання дитини спочатку в приймальнику-розподільнику, тоді у спеціальному закладі майже рік. Єдиною підставою для застосування до дитини цього найсуворішого заходу виховного характеру стало лише те, що дитина перебувала на обліку в службі у справах дітей через ухилення матері від виконання своїх обов’язків. І, як було встановлено судом, саме Яна займалась вихованням своїх молодших сестер і брата», — розповів заступник начальника відділу захисту інтересів дітей, які перебувають у конфлікті з законом Офісу генпрокурора Дмитро Вегера.

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, яка розглядала дисциплінарну справу щодо Пендюри, вимагала від судді пояснити саме таке рішення. Своєю чергою суддя заявив, що відправив дитину до виховного закладу, тому що за неправду потрібно відповідати. Він припустив, що міг винести неправомірне рішення через високу завантаженість.

«Помилка, можливо, сталася через навантаження. На той час у моєму провадженні перебувало 1394 справи. Свої недоліки мною проаналізовані, враховані в роботі та на майбутнє буду намагатися їх не допускати, та буду більш уважним. Хочу також зауважити, що на час розгляду вказаного клопотання неповнолітня закінчила 9 класів і далі не навчалась. Після застосованих мною заходів виховного характеру вона здобула повну середню освіту та характеризується позитивно», – сказав суддя Леонід Пендюра.

Водночас Дмитро Вегера пояснив, що примусові заходи виховного характеру можуть бути застосовані лише до дітей, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність.

«Таким чином суддя Леонід Пендюра порушив права людини і основоположні свободи, адже відправив Яну К., якій ще не було 16 років, до виховного закладу. На думку представника ОГП Дмитра Вегери, перебування в цій установі можна прирівняти до фактичного позбавлення волі», – зазначає «Слідство.Інфо».

Перша дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення притягнути суддю Леоніда Пендюру до дисциплінарної відповідальності. Пендюру вперше за час роботи суддею покарали доганою та на місяць позбавили доплат до посадового окладу.