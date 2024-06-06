Начальника міграційної служби та його підопічного взяли під варту

На Одещині ДБР затримала двох посадовців міграційної служби, які налагодили корупційні схеми з іноземними громадянами на мільйони гривень. Чоловіків затримали за підозрою хабарництві, а під час обшуків виявили майже 150 млн грн, що в кілька разів перевищує їхній офіційний дохід, повідомили у четвер, 6 червня, у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, начальник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області та його підлеглий запропонували громадянину Молдови, в якого анулювали паспорт, уникнути примусової депортації з України за 20 тис. доларів.

«Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які б представляли позицію установи в суді», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці повідомили посадовцям про підозру за ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення злочину за змовою) та ч. 3 ст. 369-2 ККУ (хабарництво). Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних ДБР виявило гроші, криптовалюту та майно на щонайменше 140 млн грн, що значно перевищує їхній заробіток. Так, згідно з декларацією начальника міграційного департаменту за 2023 рік, він отримав 345 тис. грн.

«Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн. Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 м² та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Наразі посадовцям обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу – 70 млн грн для начальника та 7 млн грн для співробітника міграційної служби. Крім того, наразі вирішується питання щодо повідомлення порушникам про підозру за ст. 368-5 та 366-2 ККУ (незаконне збагачення). Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.