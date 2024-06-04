Двох мешканців Львівщини затримали за переправлення ухилянтів під виглядом водіїв

На Львівщині поліцейські викрили двох організаторів незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Ухилянтів влаштовували водіями на фірму, що займається перевезенням гуманітарних вантажів. Вартість такої послуги становила 8-10 тис. доларів.

Як розповіли у вівторок, 4 червня, в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та Західному регіональному управлінні ДПСУ, 34-річний та 37-річний мешканці Львівщини організовували чоловікам законні підстави для перетину кордону. Для цього оформляли їх водіями на фірму, яка займається міжнародними вантажними перевезеннями гуманітарної допомоги. Дані про особу як другого водія вносили до системи «Шлях». Вартість такої послуги становила від 8 до 10 тис. доларів за одне місце.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області провели обшуки у помешканнях організаторів. Вилучили мобільні телефони, гроші, ID-карти іноземної країни з установчими даними українців, сім-карти операторів різних країн, чорнові записи тощо.

Cхему для ухилянтів організували двоє мешканців Львівщини

Двом учасника злочинної схеми поліцейські повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 181 тис. грн застави кожному. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та конфіскація майна.