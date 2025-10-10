Пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу «Тольятті – Одеса»

У четвер, 9 жовтня, на території тимчасово окупованої Донеччини було пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу «Тольятті – Одеса» між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

За словами ОВА, життю людей нічого не загрожує, адже транспортування аміаку цією ділянкою було зупинене ще з 2014 року.

«Спостерігається білий дим – це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів», – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це наразі тимчасово окупована територія. Також відомо, що через південно-східний вітер відбулося поширення хмари у напрямку Дружківки, тому можливий відчутний запах.

«Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі – це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни», – додали у дописі.

Російські війська опублікували відео вибуху на магістральному аміакопроводі. Вони заявили, що українські військові нібито здійснили підрив, щоб знизити темпи наступу російської армії.

Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що підрив аміакопроводу – це справа рук російських військових, які таким чином хочуть сповільнити просування ЗСУ.

Додамо, аміакопровід «Тольятті – Одеса» – це магістральна труба, яку раніше використовували для транспортування рідкого аміаку з Росії через територію України до Одеського припортового заводу, де речовина перевантажувалася на морські судна для експорту.

Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо, що Сили оборони України з початку жовтня під час Добропільського контрнаступу звільнили ще 3 км2 території, а з початку операції – 180,8 км2.