У населених пунктах тимчасово окупованої частини Херсонщини росіяни намагаються привласнювати житло місцевого населення. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, у Брилівці та Новокиївці тимчасово зайнятої території Херсонської області, відзначаються спроби окупаційної так званої «місцевої адміністрації» відібрати житло у місцевого населення».

У штабі зазначають, що військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки і документів на право власності житла.

Також, за наявною інформацією Генштабу, покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної «місцевої адміністрації».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни виселяють з помешкань жителів Токмака Запорізької області.