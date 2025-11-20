Зіткнення поїздів на півдні Чехії 20 листопада

Уранці четверга, 20 листопада, на півдні Чехії сталася аварія за участю двох пасажирських потягів. Близько сорока людей зазнали поранень. Про це повідомили České noviny та TN.cz.

Інцидент трапився на ділянці залізниці між містами Злів та селом Дівчице в районі найбільшого південночеського міста Чеське Будєйовіце близько шостої години ранку за місцевим часом. Зіткнулися експрес R 658 Bezdrev (Чеське Будєйовіце – Плзень) і пасажирський потяг Os 8053 (Дівчице – Чеське Будєйовіце).

Після зіткнення рух на лінії одразу зупинили, а пасажирів обох поїздів евакуювали. Лікарня в Чеське Будєйовіце прийняла п’ятьох важкопоранених через аварію на залізниці, повідомила речниця медзакладу Іва Новакова.

Криміналісти з’ясовують причину аварії. Наразі невідомо, чи це було лобове зіткнення, чи один із поїздів врізався у поїзд, що стояв. Поліція не виявила алкоголю в крові машиністів поїздів.

Зіткнення поїздів на півдні Чехії 20 листопада (Фото Policie ČR)

Як довго триватиме обмеження в русі потягів на цій ділянці, поки що невідомо. За даними «Чеських залізниць», аварія вплинула на три залізничні лінії – R 658, R 651 і R 656.

«В обмеженому обсязі забезпечено замісне автобусне сполучення в режимі шаттла між станціями Чеські Будєйовіце – Дівчице, автобуси та поїзди не чекають один на одного», – повідомили на сайті залізниці.

