У дворі кам’яниці на Площі Ринок, 37, яка є пам’яткою архітектури національного значення, демонтували самовільно встановлену вентиляційну трубу. Її встановила компанія, що належить львівському бізнесмену Олександру Свіщову. Після розголосу компанія сама ж і її демонтувала. Про це в суботу, 6 вересня, повідомила народна депутатка від «Слуги народу» та голова парламентського комітету з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Йдеться про будинок на пл. Ринок, 37 у Львові, відомий як кам’яниця Ґросваєрська. У 2019 році фірма «Дейлор Консалт» викупила в цьому будинку приміщення підвалу, першого поверху та антресолі за 45,5 млн грн. У 2021 році міська рада заявила, що власник приміщення проводить у памʼятці самовільні роботи. Представники міськради склали акт порушення та видала припис про їх усунення, а також звернулась у ДІАМ і поліцію.

Вже у грудні 2024 року фірма отримала погодження від департаменту архітектури для реставрації приміщень під заклад харчування, а в березні 2025 року фахівці Karp Restorer повідомили, що працюють над реставрацією памʼятки та показали автентичні знахідки.

19 липня Олена Шуляк на сторінці у фейсбуку опублікувала допис із обуренням, що у дворику між будинками на пл. Ринок, 37-38 встановили масивну вентиляційну трубу. До неї звернулись мешканці будинку, які раніше вже зверталися в міську раду та Мінкульт.

У міській раді тоді пояснили, що роботи в памʼятці архітектури національного значення погоджує Мінкульт, який видав припис про демонтаж труби, однак тривалий час «Дейлор Консалт» відмовлялась його виконувати.

6 вересня Олена Шуляк повідомила, що компанія-власник камʼяниці самостійно демонтувала трубу, опублікувавши відповідні фото.

«Я писала депутатські запити, зверталась у Мінкульт, Львівську ОВА, міську раду, поліцію. Використала весь свій вплив народного депутата, щоб змусити систему зрушити з місця. Хочу подякувати “Дейлор Консалт” – власникам ресторану і власникам цієї труби. Так, вони зробили помилку. Але важливіше інше, вони змогли її визнати й стати на сторону людей», – повідомила Олена Шуляк.

Додамо, що ТзОВ «Дейлор Консалт» зареєстроване у листопаді 2018 року. Одразу після купівлі нерухомості на пл. Ринок фірму переписали на депутатів Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Олексія Різника та Юрія Ломагу. Олексій Різник у 2019 році був вказаний і директором компанії. З 2022 року «Дейлор Консалт» належить бізнес-партнеру депутатів та колишньому співвласнику Винниківської тютюнової фабрики Олександру Свіщову.

Сусідню камʼяницю на пл. Ринок, 38 також у 2019 році придбала новостворена фірма «Крімсон Корп» за 56,5 млн грн. Зараз ця фірма припинила існування, однак одразу після аукціону її також переписали на Олексія Різника.

Додамо, що в серпні в камʼяниці на пл. Ринок, 38 відкрили паб «Добрий Друг».