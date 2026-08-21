Автором цієї інсталяції є скульптор Василь Одрехівський

У неділю, 23 серпня, на площі Ангелів у центрі Львова встановлять тимчасову інсталяцію, яка присвячена загиблим героям. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет ЛМР 21 серпня.

Тимчасова інсталяція матиме назву «Колони пам’яті», її встановлять біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла УГКЦ.

Як повідомляла Львівська міськрада, на поверхнях конструкцій вирізані імена загиблих героїв, порожні позиції у конструкції залишають простір для майбутнього додавання нових імен. Вони підкреслюють незавершеність історії війни та нагадують про ціну, яку продовжує платити Україна.

Інсталяція є тимчасовою та мобільною – її будуть переміщувати між різними локаціями, розширюючи простір пам’яті та взаємодії.

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«Це інсталяція, яка присвячена героям, які загинули, захищаючи Україну, із 2014 року та поховані у Львові», – повідомили на засіданні виконавчого комітету.

Автором цієї інсталяції є скульптор Василь Одрехівський. Інсталяція є тимчасовою, вона буде розташована на цій локації кілька тижнів – до 13 вересня.

Візуалізація тимчасової інсталяції