48-річний Нікос Христодулідес стане восьмим президентом Кіпру

На президентських виборах Кіпру переміг екс-глава МЗС Нікос Христодулідес. На Кіпрі підрахували всі 100% голосів виборців, повідомляє Cyprus Mail.

Зазначається, що Нікос Христодулідес отримав 51,91% голосів. У другому турі він конкурував із дипломатом Андреасом Мавройяннісом, який є колишнім головним переговорником на мирних переговорах із турками-кіпріотами та колишнім постійним представником Кіпру в ООН. Він отримав 48,09% голосів виборців.

48-річний Нікос Христодулідес стане восьмим президентом Кіпру. Як зазначає The Guardian, він балотувався як незалежний кандидат там підтриманий групами, що займають відверто ворожу позицію щодо переговорів про возз'єднання середземноморського острова, східна частина якого населена турками та не перебуває під контролем визнаного більшістю країн світу уряду Кіпру.

Президент Республіки Кіпр обирається на п'ять років. Нинішній глава держави Нікос Анастасіадіс обіймає цю посаду з 2013 року. За місцевим законодавством, він не може переобиратися на третій термін.