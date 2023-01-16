Влада Кіпру посилено контролює операції компаній, пов'язаних із підсанкційними росіянами

Влада Кіпру арештувала банківські вклади росіян, які потрапили під санкції, на загальну суму 105 млн євро. Про це з посиланням на міністра фінансів країни Костянтіноса Петрідіса повідомив телеканал CBS News.

За даними телеканалу, всього на Кіпрі розміщено російські банківські вклади на суму 5,6 млрд євро.

Петрідіс також запевнив, що влада Кіпру дотримується санкцій проти Росії та російських олігархів. Зокрема, уряд країни ініціював процес анулювання «золотих паспортів» для близько десятка росіян, які потрапили під санкції. Проте їхні прізвища міністр відмовився назвати.

Він також заявив, що влада Кіпру посилено контролює операції компаній, пов'язаних із підсанкційними росіянами.

«Будь-яка кіпрська компанія, власником якої є олігарх, який перебуває під санкціями ЄС, перебуває під підвищеною увагою. Але часто російські олігархи не вказують свої імена поруч зі своїми активами», – сказав Петрідіс.

Він уточнив, що паспорти підсанкційних російських олігархів все ще знаходяться в «процесі» анулювання.

Зазначимо, що у квітні Кіпр офіційно запустив процедуру позбавлення громадянства чотирьох мільярдерів і 17 членів їх сімей, які отримали «золоті паспорти» та потрапили під санкції Євросоюзу через війну РФ в Україні.