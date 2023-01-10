Естонія планує до кінця січня запропонувати правову базу щодо конфіскації та передачі Україні підсанкційних російських активів. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пишуть журналісти, наприкінці грудня естонський уряд доручив міністерствам розробити план конфіскації російських активів, а вже до кінця січня має з'явитися відповідний юридичний план.

Зазначається, що Естонія має намір представити механізм конфіскації до того, як Європейська комісія розробить угоду для всіх країн ЄС про те, як розпорядитися 300 млрд євро заблокованих резервів Центробанку РФ та мільярдами заморожених активів російських фізичних осіб, які потрапили під санкції.

За оцінками естонського відомства по боротьбі з відмиванням грошей, країна заморозила російських активів на майже 20 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз спільно з партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, які потім можна буде передати на відбудову України та для компенсації збитків, завданих російським вторгненням.