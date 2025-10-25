В Ірландії президенткою стане 68-річна незалежна кандидатка

В Ірландії на президентських виборах перемогу здобула незалежна кандидатка Кетрін Конноллі, яку підтримує коаліція лівих партій. Про це у суботу, 25 жовтня, повідомили ірландський національний мовник RTÉ та The Irish Times.

Президентські вибори в Ірландії відбулись у п’ятницю, 24 жовтня. Зазначається, що на цьогорічних виборах була найнижча явка, а також найбільша кількість зіпсованих бюлетенів.

Зрештою, результати обробки половини бюлетенів свідчать про перемогу незалежної 68-річної кандидатки Кетрін Конноллі – за неї проголосували 63% виборців. Опонентка Кетрін Конноллі, ексміністерка соціального захисту та кандидатка від правоцентристської партії «Фіне Гел» Гізер Гамфріс, здобула 29% голосів. Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вже привітав Кетрін Конноллі з перемогою.

«Хочу привітати Кетрін Коннолі з її майбутньою впевненою перемогою на виборах. Вже зрозуміло, що вона буде наступним президентом Ірландії… Вона отримала явний мандат на те, щоби представляти народ Ірландії як президентка у наступні 7 років», – заявив Міхол Мартін.

Кетрін Конноллі має репутацію однієї з провідних пропалестинських політиків парламенту Ірландії. Коннолі сформувала коаліцію з опозиційних партій, до якої увійшла навіть найбільша з них – Sinn Fein. Політикиня засуджує розпочату Владіміром Путіним війну проти України, однак у «розпалюванні війни» Конноллі звинувачувала НАТО.

Посада президента в Ірландії є більш номінальною, а у його повноваження входять здебільшого представницькі функції, роль виконавчої влади в Ірландії належить уряду. Попри це перемогу Конноллі в Ірландії називають вироком для правоцентристського коаліційного уряду Ірландії.

Додамо, Кетрін Конноллі стане третьою жінкою, яка обійняла посаду президента Ірландії.