У середу, 22 травня, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що країна готова визнати Палестину як державу на офіційному рівні. Таке ж рішення оголосила й Ірландія, на що різко відреагував Ізраїль – МЗС країни відкликало послів цих країн для термінових консультацій, повідомив на своїй сторінці в Х міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

За словами норвезького прем'єр-міністра, країна визнає Палестину на офіційному рівні після мирного врегулювання конфлікту з Ізраїлем. Водночас уряд Норвегії ухвалив документ про визнання Палестини вже – 28 травня це визнання набуде чинності.

«Визнати державу – це не дати зелене світло всій політиці, яку проводить держава. Ми не будемо підтримувати державу, яка діє силою. Палестинці повинні побачити, що є інша надія, ніж шлях насильства», – заявив Йонас Гар Стьоре.

Прем’єр-міністр Норвегії повідомив, що рішення має дати палестинцям ті самі можливості та права на державу, які раніше отримав Ізраїль. Зазначимо, Ізраїль проголосив незалежність у травні 1948 року, а Норвегія визнала його як державу у 1949 році.

Подібну заяву 22 травня виголосив також прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс – на своїй сторінці в Х політик заявив, що країна визнає державність Палестини, водночас підтримуючи Ізраїль.

Today Ireland recognises the state of Palestine.

We believe that recognition will contribute to peace and reconciliation in the Middle East. pic.twitter.com/SaI2fTzECx