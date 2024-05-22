Ізраїль заявив про «подальші тяжкі наслідки» для країн, які визнали Палестину

У середу, 22 травня, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що країна готова визнати Палестину як державу на офіційному рівні. Таке ж рішення оголосила й Ірландія, на що різко відреагував Ізраїль – МЗС країни відкликало послів цих країн для термінових консультацій, повідомив на своїй сторінці в Х міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

За словами норвезького прем'єр-міністра, країна визнає Палестину на офіційному рівні після мирного врегулювання конфлікту з Ізраїлем. Водночас уряд Норвегії ухвалив документ про визнання Палестини вже – 28 травня це визнання набуде чинності.

«Визнати державу – це не дати зелене світло всій політиці, яку проводить держава. Ми не будемо підтримувати державу, яка діє силою. Палестинці повинні побачити, що є інша надія, ніж шлях насильства», – заявив Йонас Гар Стьоре.

Прем’єр-міністр Норвегії повідомив, що рішення має дати палестинцям ті самі можливості та права на державу, які раніше отримав Ізраїль. Зазначимо, Ізраїль проголосив незалежність у травні 1948 року, а Норвегія визнала його як державу у 1949 році.

Подібну заяву 22 травня виголосив також прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс – на своїй сторінці в Х політик заявив, що країна визнає державність Палестини, водночас підтримуючи Ізраїль.

Today Ireland recognises the state of Palestine.

We believe that recognition will contribute to peace and reconciliation in the Middle East. pic.twitter.com/SaI2fTzECx — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) May 22, 2024

«Це заява про однозначну підтримку рішення про створення двох держав – єдиного надійного шляху до миру та безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів», – заявив Саймон Гарріс.

Крім того, про рішення визнати державність Палестини 28 травня оголосив іспанський уряд. На відео, оприлюдненому прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, видно, як частина парламентарів аплодує цьому рішенню.

Haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado de Palestina.



Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción.



Por la paz, la justicia y la coherencia. pic.twitter.com/OYhRleIdHE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 22, 2024

На заяви Норвегії та Ірландії відреагувало міністерство закордонних справ Ізраїлю, яке обурилося рішенням країн та відкликало їхніх послів для «термінових консультацій». Очільник ізраїльського МЗС Ісраель Кац заявив, що рішення країн підривають суверенітет Ізраїлю.

«Я надсилаю чітке та недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку. Цей спотворений крок цих країн є несправедливістю щодо пам’яті жертв 10 вересня, ударом по зусиллях повернути 128 заручників і підтримкою ХАМАСу та іранських джихадистів, що підриває шанс на мир і ставить під сумнів право Ізраїлю на самооборону. Ірландсько-норвезька дурість не зупиняє нас; ми сповнені рішучості досягти наших цілей: відновити безпеку наших громадян, ліквідувати ХАМАС і повернути заручників додому», – повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю.

В МЗС Ізраїлю підкреслили, що країна не буде мовчати, а на рішення європейських країн про визнання Палестинської держави будуть «подальші тяжкі наслідки». Ісраель Кац додав, що якщо Іспанія також ухвалить рішення про Палестину, Ізраїль відкличе і її посла.

Зазначимо, станом на 2024 рік незалежність Палестини визнали понад 140 країн світу. Україна визнала Палестинську державу у 1988 році у складі СРСР – тоді Палестина формально проголосила свою незалежність.