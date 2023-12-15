Водій Skoda Oktavia в’їхав у КамАЗ, який рухався у попутному напрямку

Смертельна ДТП сталася ввечері 14 грудня у Долині. Місцевий мешканець, керуючи автомобілем Skoda Oktavia, зіткнувся з вантажівкою КамАЗ і загинув на місці події.

Як повідомили у поліції Івано-Франківськоїобласті 15 грудня, 67-річний водій Skoda Oktavia в’їхав у КамАЗ, який рухався у попутному напрямку.

«За попередньою інформацією, водій Skoda Oktavia не обрав безпечної швидкості руху та передньою частиною свого автомобіля допустив зіткнення із задньою частиною вантажного автомобіля КамАЗ, у складі півпричепа. Останнім керував мешканець смт. Брошнів, 1971 р., який рухався попереду в попутному напрямку. У результаті зіткнення керманич Skoda загинув на місці події», – інформують у поліції.

Водій вантажівки був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальну справу.