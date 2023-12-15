Навчання розпочалися о 9 ранку

У п’ятницю, 15 грудня, на території Івано-Франківської області проходять командно-штабні навчання за участі рятувальників та правоохоронних органів. У зв’язку з цим, на території області можуть тимчасово перекривати чи обмежувати рух.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, навчання підрозділів МВС розпочалися о 9 ранку.

«Командно-штабні навчання проводитимуться в умовах, максимально наближених до реальних, у зв’язку з чим на території̈ області може відбуватися тимчасове перекриття чи обмеження руху. Просимо громадян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та відслідковувати повідомлення про перебіг навчань та пов’язані із ними обмеження на інформаційних ресурсах поліції Івано-Франківської області», – інформують у поліції.

Про командно-штабні навчання 15 грудня повідомили і в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. На навчаннях відпрацьовуватимуть дії органів управління цивільного захисту, місцевої влади та установ Івано-Франківської області з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.