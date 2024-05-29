Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, середньої тіло будови, чорне довге волосся

Правоохоронці розшукують 22-річну жительку села Букачівці Івано-Франківського району Анастасію Покровецьку, яка 25 травня вийшла з дому і не повернулася.

У поліції Івано-Франківської області 29 травня повідомили, що зникла була одягнена в темно-сині джинси, чорну футболку (із синіми квітами спереду та з заду), джинсову куртку світлого кольору, білі кросівки та мала із собою коричневий рюкзак.

«Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, середньої тілобудови, чорне довге волосся, наявна бородавка під носом з правої сторони», – інформують у поліції.

Інформацію, яка допоможе розшукати Анастасію Покровецьку правоохоронці просять повідомляти на 102, або за телефонами сектору кримінальної поліції у Рогатині: +380(96) 75 73 923 та +380(97) 05 64 600.

P.S. Пізніше у поліції заявили, що розшук дівчини припинено. Правоохоронцям вдалося встановити її місцезнаходження.