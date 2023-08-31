На Прикарпатті чоловіку присудили 5 років в'язниці за те, що він орендував помешкання через інтернет-сервіс бронювання житла Booking і викрадав звідти телевізори. В суді обвинувачений розповів, що він працює директором фірми і грошей не потребував. Чому скоював крадіжки з орендованих чужих квартир пояснити не зміг.

Правоохоронці під час досудового слідства встановили, що обвинувачений — уродженець Полтави, в Івано-Франківську працював на посаді директора підприємства «Фаст Ділівері Експрес».

Після Нового року чоловік забронював квартиру в Івано-Франківську через Booking. Поліцейські встановили, що о 10:00 2 січня обвинувачений зайшов до приміщенні і в одній із кімнат помітив телевізор марки «Toshiba», вартістю 3 851 грн, на полиці. Після того чоловік просто взяв його і пішов з орендованого помешкання, а пізніше розпорядився на власний розсуд.

Того ж дня, увечері обвинувачений знову забронював іншу квартиру через Booking і також обікрав її. «Перебуваючи в середині орендованої квартири, чоловік помітив телевізор, який знаходився на стіні. Реалізовуючи свій протиправний умисел, він викрав побутову техніку марки "Bravis", вартістю 4 233 грн. та вийшов з приміщення квартири. Після чого розпорядився викраденим майном на власний розсуд», — йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 25 серпня.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Зазначив, що до затримання працював на посаді директора логістичної компанії та отримував заробітну платню. На час вчинення злочинів мав достатньо коштів, а тому у скрутному матеріальному становищі не перебував. Чому вчиняв дані злочини, пояснити не може.

Суд розглянув пом'якшуючі обставини злочину, однак з'ясував, що у чоловіка вже є одна погашена судимість за подібну крадіжку. В Луцьку обвинувачений викрав побутову техніку з орендованої квартири. Луцький міськрайонний суд Волинської області засудив правопорушника до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням на строк 2 роки.

Зважаючи на всі обставини Івано-Франківський міський суд засудив чоловіка до 5 років в'язниці. Окрім того, порушник повинен сплатити понад 2,5 тис. грн за проведення судових експертиз.