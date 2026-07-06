На Прикарпатті другу добу гасять лісову пожежу
Займання сталося у Калуському районі
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У неділю, 5 липня, в лісовому масиві села Станківці Калуського району зайнялася пожежа. Вогонь охопив кілька осередків загальною площею 1,7 тис. м2.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області у понеділок, 6 липня, до ліквідації пожежі залучили 31 рятувальника, 4 одиниці техніки, а також працівників лісового господарства.
«Станом на сьогодні рятувальники ліквідували два осередки пожежі загальною площею 700 м2, а найбільшу ділянку займання площею 1 тис. м2 – локалізували», – розповіли в ДСНС.
Для визначення меж займання використовують БпЛА, однак гасіння ускладнюють пориви вітру. Ліквідація пожежі у Витвицькій громаді триває.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google