До ліквідації пожежі залучили 30 рятувальників

У неділю, 5 липня, в лісовому масиві села Станківці Калуського району зайнялася пожежа. Вогонь охопив кілька осередків загальною площею 1,7 тис. м2.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області у понеділок, 6 липня, до ліквідації пожежі залучили 31 рятувальника, 4 одиниці техніки, а також працівників лісового господарства.

«Станом на сьогодні рятувальники ліквідували два осередки пожежі загальною площею 700 м2, а найбільшу ділянку займання площею 1 тис. м2 – локалізували», – розповіли в ДСНС.

Для визначення меж займання використовують БпЛА, однак гасіння ускладнюють пориви вітру. Ліквідація пожежі у Витвицькій громаді триває.

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