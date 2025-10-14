Одного з працівників міграційної служби затримали під час робочого дня у залі гральних автоматів

Правоохоронці затримали двох посадовців Західного міжрегіонального управління ДМС та посередника, які вимагали хабарі в іноземців для продовження строку перебування на території України. Одного з працівників міграційної служби затримали під час робочого дня у залі гральних автоматів.

Як повідомили в ДБР 14 жовтня, підозри отримали начальник відділу Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби в Івано-Франківську, його підлеглий та перекладач, який отримував та передавав частину хабарів міграційникам. Іншу частину грошей іноземці оплачували особисто посадовцям.



«Упродовж серпня-жовтня 2025 року фігуранти вимагали у восьми іноземців 5,5 тис. доларів за рішення щодо продовження їм строку перебування на території України. Фактично вони встигли отримати 3,8 тис. доларів. Одного з учасників схеми затримали під час робочого дня у залі гральних автоматів», – зазначили в Державному бюро розслідувань.

Під час обшуків у службових приміщеннях ДМС, у помешканні підозрюваних та в офісі перекладача вилучено документи, мобільні телефони та гроші. Учасникам схеми повідомлено про підозру:

начальнику відділу та його підлеглому — за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

перекладачу — за пособництво в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 КК України).



Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі. Підозрюваних арештували з правом внесення застави, правоохоронці просять суд накласти арешт на вилучене й особисте майно затриманих.