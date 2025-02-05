Працівники з Коломийського ТСЦ за гроші пропонували позачергово перереєструвати авто

На Прикарпатті правоохоронці нейтралізували дві незаконні оборудки у сервісних центрах МВС. Працівників центрів підозрюють у розповсюдженні інформації з обмеженим доступом та зловживанні впливом.

Як повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції 5 лютого, в одному з випадків, працівник регіонального сервісного центру продавав торгівцям авто інформацію з обмеженим доступом. Інші двоє працівників з Коломийського ТСЦ за гроші пропонували позачергово перереєструвати авто.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі додали, що спеціалісту сервісного центру повідомили про підозру.

«У травні 2023 року підозрюваний, займаючи відповідну посаду та маючи доступ до Єдиного державного реєстру транспортних засобів “злив” інформацію про транспортний засіб третій особі. За клопотанням прокурорів зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання», – зазначили правоохоронці.

За несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, посадовцеві сервісного центру МВС загрожує від 34 до 68 тис. грн штрафу або позбавленням волі на строк до двох років.