Назар Жупанський

Поліція розшукує 17-річного жителя села Воскресінці Коломийського району. Він вийшов з дому 1 грудня і досі не повернувся.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 7 грудня, зниклим є Назар Жупанський, 2006 року народження. Востаннє хлопця бачили 1 грудня о 13:30.

«Прикмети розшукуваного: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русяве, середньої довжини. Хлопець був одягнений у темно-синю спортивну шапку, чорну шкіряну куртку (широка), хомут на шиї світло-сірого кольору, спортивні штани із камуфляжним принтом, довгі черевики коричневого кольору (берци)», – інформують у поліції.

Правоохоронці просять людей, які можуть допомогти знайти Назара Жупанського, повідомляти інформацію за телефонами: 102, +380 (96) 327 70 24, +380 (66) 989 75 15, +380 (67) 497 17 87.