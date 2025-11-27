Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області визнав винним у недбалому ставленні до військової служби т.в.о. начальника одного з ТЦК через повторну мобілізацію чоловіка без перевірки документів. Виявилось, що мобілізований уже був військовим, вчинив СЗЧ та збрехав про свої анкетні дані. Посадовцю ТЦК призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, у листопаді 2025 року у приміщення одного з ТЦК на Прикарпатті доставили чоловіка, який не мав документів та представився іншим іменем. Тимчасово виконуючий обов’язки начальника ТЦК не вжив заходів для встановлення його особи та перевірки документів, одразу скерувавши на ВЛК, яка визнала чоловіка придатним до служби. Після цього його направили на військову службу.

Згодом з’ясувалось, що чоловік збрехав про свої анкетні дані, зокрема про своє ім’я. Мобілізований чоловік із кінця червня 2025 року уже проходив військову службу, але у вересні вчинив СЗЧ та перебував у розшуку. Тобто для чоловіка це уже друга мобілізація.

Щодо т.в.о. начальника ТЦК склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до служби. У суді він визнав свою провину.

Цю справу розглянула суддя Людмила Сокирко, яка дослідила усі матеріали та визнала посадовця ТЦК винним у недбалому ставленні до служби, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.