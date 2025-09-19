Дорогу між Пасічною та Бистрицею не ремонтували 20 років

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на капремонт ділянки дороги державного значення Т-0906. Очікувана вартість закупівлі – 2,3 млрд грн. Аукціон проведуть 29 вересня.

Йдеться про ремонт дороги у Надвірнянському районі між селами Пасічна, Зелена та Бистриця. За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, довжина дороги, яку потрібно відремонтувати, – 22,8 км.

«Ремонт дороги здійснюватиметься поетапно – в межах затверджених бюджетних призначень, за умови співфінансування з державного та місцевих бюджетів», – написала Світлана Онищук у фейсбуці.

Голова Пасічнянської громади Андрій Гунда додав, що під час капремонту забетонують підпірні стінки біля річок, щоб розширити дорогу до 8 метрів, перебудують 14 мостів, облаштують тротуари та освітлення.

«Радіти будемо, коли техніка уже буде на дорозі, тендер запланований на 29 вересня, а підписання договору з переможцем буде на початку жовтня 2025 року», – зазначив Андрій Гунда.

За тендерною документацією, дорогу мають відремонтувати до 31 грудня 2027 року. 30% від суми підряднику сплатять після підписання договору, решту – по завершенні робіт. Дорогу, що з’єднує села Пасічна, Зелена, Максимець та Бистриця, в яких проживає близько 15 тис. людей, не ремонтували 20 років.