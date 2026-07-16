Обвинувачений планував збудувати мікроГЕС у вигляді колеса для побутових потреб

Яремчанський міський суд визнав мешканця села Бистриця Василя Яремчука винним у незаконному будівництві дамби на самовільно зайнятій земельній ділянці та призначив йому 1,5 року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 9 липня, у 2019–2021 роках обвинувачений зайняв земельну ділянку площею 64,4 м2 у водоохоронній зоні річки Довжинець і за допомогою техніки встановив водозабірну дамбу з підпірними стінами.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У судовому засіданні Василь Яремчук не визнав своєї вини і пояснив, що земельна ділянка закріплена за водопроводом, збудованим ще за Радянського Союзу Надвірнянським лісокомбінатом. Обвинувачений наполягав, що він її не захоплював. Водопроводом користуються жителі села і через повінь необхідно було відремонтувати його укріплення. Прикарпатець сказав, що проводив тільки відновлювальні роботи та нічого не будував.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Суд також заслухав покази знайомого Василя Яремчука, який з 1980 по 1988 роки працював водієм бульдозера в Надвірнянському лісокомбінаті та за дорученням керівництва кожного року їздив засипати трубу водопроводу камінням, щоб вода в ній не замерзала. Свідок пояснив, що водопровід проведений до гуртожитку, яким володіє обвинувачений, тому він його ремонтував, укріплював береги та збудував нову кам’яну споруду.

Водночас староста Бистрицького округу повідомила, що Василь Яремчук неодноразово звертався до сільської ради за дозволом для будівництва ГЕС на річці Довжинець, але сільрада йому відмовляла, інформуючи про необхідність отримання дозволу на таке будівництво від Міністерства екології та природних ресурсів.

«Всупереч цьому обвинувачений самовільно побудував до прибережної смуги річки Довжинець гідроелектростанцію. Спочатку проводилося берегоукріплення, а у 2021 році – будівництво з використанням техніки екскаватора. Сільською радою будівництво не було погоджено», – заявила посадовиця.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Остап’юк визнала Василя Яремчука винним у незаконному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці та призначила йому 1,5 року позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1,5 року іспитового строку. Вирок можуть оскаржити в апеляції.

Зазначимо, це друга кримінальна справа проти обвинуваченого. У березні 2021 року Надвірнянський районний суд оштрафував Василя Яремчука на 8500 грн за порушення правил використання надр (ч. 2 ст. 240 КК України). Після цього пенсіонер звернувся до голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук з проханням дозволити спорудити мікроГЕС у вигляді колеса на 10–15 кВт для опалення будинку та побутових потреб.