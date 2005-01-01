На пунктах пропуску з Польщею та Словаччиною утворилися кілометрові черги

Прикордонники пояснюють черги тим, що українські заробітчани повертаються додому на свята

На кордонах з Польщею і Словаччиною утворилися кілометрові черги на в’їзд в Україну. Про це помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив вранці 24 грудня в ефірі каналу «112 Україна».

За його словами, з українського боку черг немає на усіх пунктах пропуску, а з боку Словаччини і Польщі черги розтягнулися на багато кілометрів.

«На «Ягодині» за нашою інформацією, черга з близько 900 авто, аналогічна ситуація на «Раві-Руській» і в «Шегинях», – повідомив Слободян.

Він пов'язав це з тим, що громадяни України, що працюють за кордоном повертаються на новорічні свята додому.

Як повідомляє УНН, на українсько-словацькому кордоні в напрямку України ускладнився проїзд, черга розтяглася на два населених пункти. Черга з фур, мікроавтобусів, легкових авто в пункті пропуску «Вишнє Німецьке-Ужгород» сягає 6-7 кілометрів.

У зв'язку з тим, на українсько-словацькому кордоні черги зайняли одну смугу руху на словацькій стороні, на дорогах чергують посилені наряди місцевої поліції. Проїхати повз чергу вдається тільки місцевим жителям після пред'явлення документів про місце проживання.

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Зазначається, що ситуація ускладнюється і важкими погодними умовами у вигляді сильного снігу, який словацькі дорожні служби не встигають прибирати.