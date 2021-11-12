На КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке», що на українсько-словацькому кордоні, планують відкрити пішохідний та велосипедний перехід. Також обговорюється можливість запровадження спільного митного контролю українсько-словацьких пунктів пропуску. Про такі наміри повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з главою уряду Словаччини Едуардом Хегером в Ужгороді у п’ятницю, 12 листопада.

За словами Дениса Шмигаля, наразі Україна та Словаччина домовились вдосконалити інфраструктуру на КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» для збільшення його пропускної спроможності, а також запровадження на ньому пішого та велосипедного переходів. Для цього країнам потрібно укласти двосторонні угоди.

«Відповідний протокол перебуває на розгляді словацької сторони. Розраховуємо на конструктивне обговорення цих питань під час наших двосторонніх зустрічей», – зазначив Денис Шмигаль.

Окрім того, на зустрічі зі словацькими колегами йшлося про можливість запровадження спільного прикордонно-митною контрою. «Сьогодні ми обговорювали і питання нормативного врегулювання у співпраці з ЄС функціонування спільних пунктів пропуску та організації спільного прикордонно-митного контролю. Є спільне бачення доцільності запровадження такого контролю у пунктах пропуску, які плануємо будувати в майбутньому, – наприклад Соломоново – Чієрна», – сказав Денис Шмигаль.