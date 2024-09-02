18-річний житель Рівненщини загинув на місці події

У Сарненському районі 18-річний водій Audi A6 не впорався з керуванням і перекинувся у кювет. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це повідомили 2 вересня у поліції Рівненщини.

За даними слідства, аварія у селі Глинне Сарненського району сталася 2 вересня близько 03:30. Поліцейські попередньо встановили, що водій Audi A6 не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, внаслідок чого перекинувся у кювет на території сільради.

Потерпілий загинув на місці події, медики лише констатували його смерть.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).