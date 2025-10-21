Смертельна аварія сталася вночі 21 жовтня у селі Карпилівка Сарненського району

У селі Карпилівка Сарненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з деревом загинув 19-річний мотоцикліст. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини у вівторок, 21 жовтня.

Аварія сталася у ніч на 21 жовтня в селі Карпилівка Клесівської тергромади. За даними слідства, водій мотоцикла Loncin, 19-річний місцевий житель, не впорався з керуванням, зʼїхав з дороги та врізався у дерево.

«Від отриманих травм молодик загинув на місці. Медики лише констатували його смерть. Відомо, що хлопець ніколи не отримував посвідчення водія та був без мотошолома», – зазначають правоохоронці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.