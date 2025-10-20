Смертельна ДТП сталася 18 жовтня у Камінь-Каширському районі

Поблизу села Люб’язь Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Мотоцикліст не впорався з керуванням та вʼїхав у блокпост, унаслідок чого загинув він та пасажирка. Про це повідомила 20 жовтня пресслужба поліції Волині.

Аварія сталася у суботу, 18 жовтня, неподалік села Люб’язь Камінь-Каширського району. За даними слідства, 53-річний мотоцикліст, житель селища Любешів, не впорався з керуванням і врізався у недіючий блокпост.

«53-річна пасажирка мотоцикла загинула на місці події, а водій транспортного засобу від отриманих травм пізніше помер у лікарні», – зазначають поліцейські.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей. Розслідування триває.