Смертельна аварія на трасі Київ – Чоп сталася вранці 23 вересня

Вранці 23 вересня у селі Панталія Дубенського району 48-річний водій вантажівки врізався у дерево й загинув. Попередньо відомо, що потерпілий зʼїхав з дороги, намагаючись уникнути ДТП. Про це повідомили у поліції Рівненщини.



Аварія на трасі Київ – Чоп сталася 23 вересня близько 04:40. За даними слідства, водій автомобіля Renault Megane, 49-річний житель Волині, здійснював маневр розвороту в недозволеному для цього місці. У цей час водій вантажівки Man, який рухався позаду, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево.

«Від отриманих травм 48-річний дубенчанин загинув на місці. Водій легковика не постраждав. Попередньо чоловік був тверезий, але у нього відібрали біологічні зразки», – зазначають правоохоронці.



Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) й наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.