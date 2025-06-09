Через грозу й вітер на Рівненщині було пошкоджено понад 70 будинків

У понеділок, 9 червня, через негоду без електропостачання залишилися мешканці 16 населених пунктів Рівненської області. За інформацією енергетиків, найбільше знеструмлень у Рівненському та Дубенському районах. Також значні пошкодження зафіксували у селі Малолюбашанської громади.

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що через сильний вітер у селі Новий Берестовець Малолюбашанської громади були пошкоджені 70 приватних будинків, клуб та дитячий садочок. Фахівці наразі встановлюють обсяг руйнувань і оцінюють збитки, а деякі відновлювальні роботи вже розпочали.

За інформацією «Рівнеобленерго», внаслідок обривів ліній електропередач через падіння дерев і сухих гілок, станом на ранок 9 червня знеструмленими були:

шість повітряних ліній 10 кВ;

87 трансформаторних підстанцій;

16 населених пунктів;

2764 споживачі.

«Найбільше знеструмлень у Рівненському та Дубенському районах. Над відновленням електропостачання працює 17 бригад енергетиків та 27 одиниць техніки. Також фахівці Рівнеобленерго фіксують і відновлюють обриви ліній 0,4 кВ та виконують точкові заявки клієнтів», – йдеться у дописі.

У «Рівнеобленерго» додали, що фахівці планують завершити відновлювальні роботи до кінця дня, за умови, якщо погодні умови не спричинять нових аварій у мережах.

Наслідки негоди також тричі допомагали ліквідовувати рятувальники Рівненщини. Вони повідомили, що на автошляхах області повалені дерева перекрили рух транспорту.

«Рятувальники ДСНС оперативно відреагували на виклики громадян і тричі виїжджали для надання допомоги з розчищення доріг від повалених дерев у Рівному та Рівненському районі (неподалік с. Кам’яна Гора та с. Шлях», – зазначили у публікації.

Додамо, що під час негоди у ніч на 9 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Рівненській області. Основними цілями ворога були Рівне та Дубно. За попередньою інформацією, поранена одна цивільна людина.