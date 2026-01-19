У реанімації Корецької центральної міської лікарні на Рівненщині від переохолодження померли двоє місцевих жителів віком 25 і 28 років. Обох госпіталізували у стані алкогольної коми. Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.

За інформацією рятувальників, упродовж 18–19 січня на Рівненщині шістьох людей госпіталізували з обмороженням та переохолодженням. Двоє з них померли – це чоловік і жінка з Корецької громади.

«18 січня о 21:30 медики повідомили, що до реанімації з загальним переохолодженням та у стані алкогольної коми доставили 25-річного мешканця Корецької громади. Чоловік помер у лікарні. Аналогічна ситуація з 28-річною жінкою: її госпіталізували 18 січня близько 18:00, однак врятувати не змогли», – розповіла Марія Юстицька.

Слідчі кваліфікували подію за ст. 115 КК України (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»). Усі обставини смертей наразі встановлюють.