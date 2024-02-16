Водій поклав між сидіннями службового авто 20 тисяч гривень

У четвер, 15 лютого, патрульні поліцейські зупинили у селі Чудниця Рівненського району автомобіль Peugeot 407 SW, за кермом якого перебував нетверезий водій. Чоловік запропонував правоохоронцям 20 тисяч гривень хабара. На нього склали протокол про п’яну їзду, а також йому загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили 16 лютого у поліції Рівненської області, під час патрулювання території колишнього Гощанського району 15 лютого екіпажу сектору реагування патрульної поліції надійшла інформація, що водій Peugeot 407 SW може перебувати за кермом у стані сп’яніння.

Правоохоронці зупинили вказаний легковик у селі Чудниця Рівненського району. Огляд 55-річного водія за допомогою алкотестера підтверив інформацію – 1,60 проміле. Результат у вісім разів перевищив допустиму норму. Під час складання адміністративних матеріалів на порушника за їзду у стані сп’яніння, той запропонував домовитись.

«Незважаючи на неодноразове попередження про кримінальну відповідальність, (водій – ред.) поклав між сидіннями грошові купюри. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала кримінальне правопорушення та вилучила 20 тисяч гривень», – повідомили у прес-службі ГУНП.

Слідчі підготували клопотання до суду про накладення арешту. Транспортний засіб помістили на спецмайданчик. За надання неправомірної вигоди службовій особі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Чоловіку може загрожувати відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.